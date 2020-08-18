شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعلن تشكيل نادى مصر لمواجهة الزمالك..الويشي ودينيس فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق نادي مصر التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري، وجاء تشكيل نادي مصر كالتالي: عصام ثروت في حراسة المرمي، أمامه أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، وفي الوسط هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، والهجوم دينيس ورضا الويشي.

من ناحية أخري، تشهد مباراة الليلة المقرر إقامتها على ملعب استاد الكلية الحربية فى الجولة الـ20 بالدورى الظهور الأول للثنائى المدير الفنى لنادى مصر خالد جلال ومساعده أمير عزمى مجاهد ضد ناديهما السابق سواء فى اللعب أو التدريب ويسعى جلال وعزمى إلى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية بعيدًا عن الانتماءات لتحسين موقف فريق نادى مصر فى جدول الدورى خاصة أنه يقع فى المركز الأخير.

حصل خالد جلال مع نادى الزمالك على كأس السوبر وكأس مصر وقاد الفريق للفوز على الأهلى بعد غياب 11 عاما، فيما حصل أمير عزمى مع الزمالك على لقب كأس مصر مع خالد جلال وكأس السوبر السعودى والكونفدرالية مع كريستيان جروس .

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يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.