شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الزمالك ونادي مصر إلى الكلية الحربية لخوض مباراة الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريقا الزمالك ونادي مصر إلى استاد الكلية الحربية منذ قليل استعدادًا لخوض مباراة الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري، وقام الجهاز الفني للفريقين واللاعبون بمعاينة أرض الملعب قبل انطلاق المباراة المقرر لها التاسعة مساءً وهي المباراة التى ستشهد الظهور الأول للمدير الفنى لنادى مصر خالد جلال ومساعده أمير عزمى مجاهد ضد ناديهم السابق، ويسعى جلال وعزمى إلى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية بعيدًا عن الانتماءات لتحسين موقف فريق نادى مصر فى جدول الدورى خاصة أنه يقع فى المركز الأخير.

حصل خالد جلال مع نادى الزمالك على كأس السوبر وكأس مصر و قاد الفريق للفوز على الأهلى بعد غياب 11 عاما ، فيما حصل أمير عزمى مع الزمالك على لقب كأس مصر مع خالد جلال وكأس السوبر السعودى والكونفدرالية مع كريستيان جروس .

يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا

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معاينة أرض الملعب قبل مباراة الزمالك ونادي مصر 1



