شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك أمام مدربيه السابقين قبل مواجهة خالد جلال.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مواجهة مهمة فى مشوار الدورى نادى مصر، فى المباراة المقرر أن تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ويقود فريق نادى مصر جهاز فنى من أبناء ميت عقبة السابقين ، حيث يتولى القيادة الفنية لنادى مصر كل من خالد جلال المدير الفني وأمير عزمى المدرب العام وخالد متولى مدرب الحراس وخالد سعيد مدرب اللياقة البدنية ويعد الرباعى من أبناء النادى الأبيض، ونستعرض في التقرير التالى ما قدمه الزمالك هذا الموسم في الدورى أمام المدربين السابقين الذين تولوا قيادته.

نجح الزمالك فى الدور الأول هذا الموسم فى الفوز على مصر المقاصة، بهدف نظيف سجله أحمد زيزو وفى نفس الدور أمام إنبى بقيادة حلمى طولان فاز البترولى على الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وفي الدور ذاته أمام طلائع الجيش بقيادة مدربه السابق طارق يحيى فاز الأخير على الأبيض بنتيجة 3 / 2 فيما تعادل الأبيض سلبيًا مع سموحة تحت قيادة حسام حسن في الدور الأول فيما واجه الزمالك في الدور الثانى مدربه السابق إيهاب جلال الذى يقود حاليا مصر المقاصة وفاز الأبيض بهدف نظيف سجله حسام أشرف وبهذا فقد فاز الزمالك هذا الموسم على مدربيه السابقين في مباراتين وتعرض للخسارة أيضًا في مباراتين وتعادل مرة وحيدة وسجل الفريق الأبيض 5 أهداف وسكنت شباكه مثلهم.

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وحقق الزمالك السبت، الفوز على مصر للمقاصة بهدف قاتل سجله حسام أشرف فى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليستعيد الأبيض انتصاراته فى الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى جاء عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين فى مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بمواجهة المصرى البورسعيدى، التى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 53 نقطة.