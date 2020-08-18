شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد ستريت وورك اوت يشارك بعروض خاصة ومفاجأت فى مهرجان العلمين الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك الاتحاد المصرى لـ«ستريت وورك اوت-رياضة الشارع» بعروض ومفاجأت خاصة الاربعاء، في المهرجان الرياضى الاول بمدينة العلمين والذى تنظمه وزراة الشباب والرياضة ضمن خطتها لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ومساهمتها في الترويج للسياحة ودعم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية.

وينطلق المهرجان الرياضي صباح الأربعاء، من امام مقر رئاسة مجلس الوزراء، ويشارك إلى جانب اتحاد ستريت وورك اوت الاتحاد المصري للرياضة للجميع، سباق لركوب الدراجات،كرة طائرة شاطئية، كرة قدم خماسي شاطئية، كرة السرعة«

ويتابع عن كثب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جهود وإستعدادات الادارة المركزية للتنمية الرياضية التي تنفذ الحدث وكذلك التنظيم للمهرجان الرياضي والذي سيكون له عظيم الاثر في نقل صورة واقعية عن حجم انجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة.

ومن المتوقع ان يشارك عدد من الوزراء في هذا المهرجان الرياضي الكبير، تأكيدًا على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الرياضة اسلوب حياة لكل المصريين

وأكد إسلام قرطام رئيس الاتحاد المصرى لستريت وورك اوت، الحرص على المشاركة في كافة الأحداث والمهرجانات الرياضية الكبرى بخلاف بطولات الاتحاد ايمانا بجهود وزارة الرياضة، في نشر ثقافة الممارسة.

وأوضح أن مشاركة الاتحاد في مارثون زايد واليوم العالمى للشباب بحى الأسمرات لاقت إقبال كبير واهتمام من الشباب، ووعد بمشاركة الاتحاد وتقديم عروض متميزة في اول مهرجان رياضى بمدينة العلمين، كما أثنى قرطام، على جهود الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، في دعم الاتحادات والشباب ونشر ثقافة الممارسة عن طريق العديد من المبادرات الناجحة التي تطرحها وزارة الشباب والرياضة

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