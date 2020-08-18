شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي، عن مباراة فريقه امام وادي دجلة، ويلتقي الإسماعيلي، مع وادي دجلة «الأربعاء»، ضمن مباريات الجولة العشرون للدوري.

وأثبتت الفحوصات الطبية، التي اجراها المحمدي، عدم قدرته على المشاركة في المواجهة، وحاجته للمزيد من التأهيل.