شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي، عن مباراة فريقه امام وادي دجلة، ويلتقي الإسماعيلي، مع وادي دجلة «الأربعاء»، ضمن مباريات الجولة العشرون للدوري.
وأثبتت الفحوصات الطبية، التي اجراها المحمدي، عدم قدرته على المشاركة في المواجهة، وحاجته للمزيد من التأهيل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي أمام وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.