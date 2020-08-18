شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي يخضع لجراحة الرباط الصليبي الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة الرباط الصليبي غدًا الأربعاء، بمعرفة الدكتور أحمد عبد العزيز، بعد أن أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في مباراة أسوان أمس.
وكان محمود متولي قد خضع لفحوصات طبية وأشعات اليوم، وتم عرض الأمر على الدكتور أحمد عبد العزيز، الذي أكد حاجته إلى الجراحة، وفي ذات الوقت، طلب متولي من الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن يجري العملية الجراحية الدكتور أحمد عبد العزيز، بدلًا من السفر للخارج، لثقته والجميع في خبراته العالمية في مثل هذه الجراحات.
ووافق عبد الحفيظ على رغبة اللاعب، وتحدد غدًا الأربعاء موعدًا لإجراء العملية الجراحية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر محمود متولي يخضع لجراحة الرباط الصليبي الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.