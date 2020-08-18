شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من الخطيب قبل موقعة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، فى دعم اللاعبين من الناحية النفسية والمعنوية قبل أيام قليلة من لقاء الزمالك في قمة الدوري المصري.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة بفارق جيد من النقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني ب38 نقطة سيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بسبب الانسحاب في لقاء الدور الأول.

ويعتزم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي التواجد في تدريبات الفريق الأحمر خلال الأيام المقبلة من أجل دعم اللاعبين وحثهم على الفوز وتحقيق الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

كما سيتطرق الخطيب، لضرورة تحقيق الفوز على الزمالك من أجل رفع معنويات اللاعبين قبل خوض منافسات دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل إلى جانب الرد على الظروف الصعبة التي تواجه الفريق من رحيل لاعبين مؤثرين وإصابات قوية.