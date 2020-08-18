شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تستضيف حواسفي اللقاء الفكرى الثانى «إتكلم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استضاف اليوم مسرح وزارة الشباب والرياضة الدكتور زاهى حواس العالم الأثرى ووزير الآثار الأسبق في اللقاء الحوارى الفكرى الثانى ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية «إتكلم» بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

شارك في اللقاء الذي نفذته الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة مجموعة من النشء أبناء محافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية )، واتحاد طلاب المدارس، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ورحب وزير الشباب والرياضة بمشاركة بالدكتور زاهى حواس في اللقاء الفكري مع النشء والشباب، مشيراً أن هذا اللقاء هو باكورة التعاون والعمل مع الدكتور حواس في مناحى عدة لخدمة النشء والشباب .

وأضاف أنه في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فإن مصر تشهد عصر بناء وتنمية في مختلف القطاعات، ومشروعات قومية كبرى في كافة المجالات، مضيفاً أن النشء والشباب هم مستقبل مصر، وأن التعليم والفكر هما القاعدتان الأساسيتان لهذا المستقبل.

وتضمن اللقاء استعراض فيلم تسجيلي حول قصة حياة «حواس» والاعمال التي قام بها منذ توليه حقيبة الآثار في مصر .

واستهل الدكتور زاهى حواس حديثه بدعوة للشباب بعدم تخليهم عن حلمهم حتى لو فشلوا في البدايات وتحذيره لهم بعدم الخوض في معارك شخصية قد تبعدهم عن حلمهم الأكبر.

واستطرد حواس حديثه حول الآثار بصفة عامه والهرم الأكبر بصفة خاصة والذى بناه المصريون ويبلغ طوله 146 متر وتم بناؤه ب2300000 حجر، موضحا في حديثه الدور الكبير لإنقاذ مصر بعد يناير 2011 على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأوضح «حواس» خلال اللقاء الفكرى عدة أمور حول الآثار التي تمت عودتها لمصر والتي بلغت 6000 قطعة أثرية، ولعنة الفراعنة والتي ليس لها أي أساس من الصحة، وأبوالهول ولوحة الحلم، والتماثيل المصرية القديمة، وبعض المقابر المتنوعة، والمدينة الشرقية والغربية، والمخبز، واسرار العيش الشمسى. ومقبرة توت عنخ آمون، ووادى الملوك، مؤكدا أن ما تم اكتشافه حتى الآن 30% ومازال 70% بباطن الأرض لم يكتشف بعد .

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وأفسح «حواس» المجال للطلائع والشباب لطرح استفساراتهم حول بعض الأمور وإزالة الغموض عنها كالبحيرة المقدسة الموجودة في معبدالكرنك، موضحا أن جميع الأدلة عن بناء الاهرام وكيفية نقل حجارتها موجودة في موسوعة مكونة من 8 أجزاء ستكون متاحة الفترة القادمة، بالإضافة إلى حديثه عن التحنيط وكيفيته والتي لم تعد سرا.

واختتم «حواس» حديثه بدعوة للشباب للتعلم وتصحيح المفاهيم مؤكدا أن هدفنا ترميم البشر، وأن مصر بتاريخها وحضارتها سيكون لها شأن كبير جدا في العالم في الفترة القادمة

وفى ختام اللقاء تم تكريم أفضل محاورة بمبلغ مالى قيمته 1000 جنيه مقدم من وزارة الشباب والرياضة، كما تم تقديم درع الوزارة للدكتور زاهى حواس .