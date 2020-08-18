شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يقود الزمالك أمام نادي مصر.. وجنش أساسياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة نادي مصر في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

وضم التشكيل:

محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى.

ياسين مرعي ومحمد عبدالغني وحاتم محمد وأحمد عيد في خط الدفاع.

محمد حسام بيسو ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وإسلام جابر وحسام أشرف في خط الوسط.

كابونجو كاسونجو في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وسيف فاروق جعفر ومحمود حمدي الونش وأسامة فيصل ومحمد عنتر.