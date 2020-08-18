شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي المبلغ الذي رصده مرتضي منصور للصفقات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، ان الصفقات التي سيضمها الفريق في الفترة الحالية ستكون تاريخية.
وأضاف منصور، انه لن يقف عند مبلغ معين في ضم الصفقات التي سيحددها كارتيرون، المدير الفني للزمالك، حتي لو تجاوزت 500 مليون جنيه.
وشدد منصور، على ان الزمالك، نادي كبير، يستحق ان يضم افضل العناصر على الساحة العربية والإفريقية، وهو مانخطط له حالياً.
واضاف ان المبلغ المرصود، ليس مبالغ فيه كما يعتقد البعض، خصوصاً وان لاعب واحد فقط قد يصل سعره إلى نصف هذ الرقم.
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الوضع في مصر
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اصابات
96,590
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تعافي
60,651
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وفيات
5,173
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