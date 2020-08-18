شكرا لقرائتكم خبر عن كورينتين توليسو بديلا لتياجو ألكانتارا في بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن موقف العملاق الألماني من التعاقد مع بديل للاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا، حال رحيله إلى ليفربول هذا الصيف.

وأعلن النادي البافاري في وقت سابق رغبة الدولي الإسباني في خوض تجربة جديدة، خارج ملعب أليانز أرينا بنهاية الموسم الحالي، ويبدو ليفربول الأقرب للفوز بتوقيعه.

وأشار رومينيجه إلى امتلاك النادي لاعب الوسط الفرنسي كورينتين توليسو، مما يجعله خيارا للمدرب الألماني هانز فليك، لتعويض رحيل ألكانتارا. ولم يعد الدولي الفرنسي صاحب الـ26 عاما عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الفريق البافاري، وذلك منذ تولي فليك منصب المدير الفني في نوفمبر 2019.