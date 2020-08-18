شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالشافي» ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للزمالك، في التدريبات الجماعية، غداً «الأربعاء». وغاب عبدالشافي، عن مباراة «مصر»، لتعرضه لحالة من الإجهاد. وأثبتت الفحوصات الطبية، التي خضع لها اللاعب، تحت اشراف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، تخلصه من حالة الإجهاد التي حاصرته طوال اليومين المنقضيين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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