شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يهزم 6 أكتوبر وديا 39-26 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 39-26 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة المركز الأوليمبي بالمعادى.
وتعد مواجهة أكتوبر هي الودية الثانية لرجال اليد بعد العودة لاستئناف النشاط حيث فازوا على الطيران في الودية الأولى 42-22.
يذكر أن الفريق لعب المباراة بعشرة لاعبين فقط وذلك لوجود عشرة لاعبين من قوام الفريق في معسكر المنتخب الوطني بالغردقة استعدادا لكأس العالم والتى ستقام في يناير القادم بمصر.
ويقود الفريق حسين زكي مديراً فنياً وحسن يسرى مدرباً.
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