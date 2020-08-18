شكرا لقرائتكم خبر عن 6 بوابات تعقيم في ستاد القاهرة استعداداً للقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتخذت هيئة ستاد القاهرة، كافة الاستعدادات والإجراءات الإحترازية، لإستقبال مباراة القمة. ويلتقي الزمالك، مع الأهلي، «السبت»، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري. وخصصت هيئة الإستاد، خمس بوابات للتعقيم، للاعبين والحكام، والإعلاميين، بخلاف البوابة، التي سيتم وضعها على المقصورة الرئيسية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 بوابات تعقيم في ستاد القاهرة استعداداً للقمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.