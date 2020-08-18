شكرا لقرائتكم خبر عن 25 فرد لكل نادي في مقصورة القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت اللجنة الخماسية، لإتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، 25 فرد لكلاً من ناديي الأهلي والزمالك، للتواجد في المقصورة الرئيسية لمباراة القمة.
ويلتقي الزمالك مع الأهلي، «السبت»ـ على ارض ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون.
وسيرسل كل ناد، أسماء الحضور، والذي سيكونوا مابين أعضاء مجلس الإدارة، ومسؤولي الأندية.
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