شكرا لقرائتكم خبر عن تصاريح خاصة للإعلاميين في لقاء القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت اللجنة الخماسية، لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استخراج تصاريح خاصة للصحفيين والمصورين في مباراة القمة.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، «السبت»، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري.

ويأتي قرار اللجنة، لضمان حضور عدد محدود للمباراة، وفقاً للإجراءات الإحترازية التي يتم تطبيقها لمواجهة فيروس كورونا.