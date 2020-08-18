شكرا لقرائتكم خبر عن تصاريح خاصة للإعلاميين في لقاء القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قررت اللجنة الخماسية، لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استخراج تصاريح خاصة للصحفيين والمصورين في مباراة القمة.
ويلتقي الزمالك مع الأهلي، «السبت»، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري.
ويأتي قرار اللجنة، لضمان حضور عدد محدود للمباراة، وفقاً للإجراءات الإحترازية التي يتم تطبيقها لمواجهة فيروس كورونا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر تصاريح خاصة للإعلاميين في لقاء القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.