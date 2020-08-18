شكرا لقرائتكم خبر عن ١٠٠ ناشئ في اختبارات ودية لاكتشاف المواهب بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب عقدت لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك تجارب ودية اليوم بملاعب الناشئين بالنادي شارك فيها ١٠٠ لاعب من مختلف الأعمار السنية حيث تم الاستقرار على اختيار خمسة لاعبين سيتم الإعلان عنهم لاحقا.

جاءت التجارب في حضور طارق يحيى المشرف العام على قطاعات الناشئين ونائبه مدحت عبد الهادي وغانم سلطان رئيس لجنة اكتشاف المواهب ومعهم عادل المأمور المشرف على مدربي حراس المرمى وحماده عبد اللطيف ومصطفي نجم عضوا اللجنة وأحمد سمير المدير الفني لقطاع الناشئين وسعيد لطفي المنسق الإعلامي للقطاع وعضو لجنه اكتشاف المواهب.

وتواصل اللجنة عملها لاكتشاف المواهب الفترة القادمة وتقديمها لقطاع الناشئين الذي أصبح مؤخرا مصدرا هاما لتصدير اللاعبين للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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