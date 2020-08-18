شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال دوري الكرة النسائية 2 اكتوبر.. واستئناف التدريبات 24 اغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قررت لجنة مسابقات كرة القدم النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إستكمال الدوري العام للسيدات للموسم الكروي 2020/2019، الجمعة 2 اكتوبر 2020. وأبلغت لجنة مسابقات الكرة النسائية، الاندية بموعد العودة للتدريبات والاستعدادا لإستئناف البطولة، وهو الاثنين المقبل 2020/8/24. وافادت لجنة النسائية، اندية الممتاز بإرسال الجداول الجديدة الخاصة بإستكمال الموسم الحالي، لاحقاً فور الانتهاء من وضعها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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