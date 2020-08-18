تير شتيغن يخضع لعملية جراحية في الركبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن حارس مرماه الألماني مارك-أندريه تير شتيغن خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى، وسيحتاج لشهرين ونصف من الراحة قبل العودة إلى الملاعب. وقال النادي الكاتالوني في بيان له: "كانت العملية التي أجراها الدكتور رامون كوغات على الوتر الرضفي في الركبة اليمنى للاعب الفريق الأول مارك-أندرية تير شتيغن ناجحة، وإن مدة الغياب هي نحو شهرين ونصف الشهر". ولعب تير شتيغن الذي انضم لبرشلونة عام 2014، 46 مباراة هذا الموسم (36 في الدوري الإسباني، و8 في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في كأس الملك)، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 15 مرة. وأقال برشلونة مدربه كيكي سيتيين من منصبه الإثنين، عقب الخروج المذل من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني بخسارته 2-8، وحلوله ثانياً في الدوري المحلي خلف غريمه ريال مدريد وسط ترشيحات لمدافعه الدولي الهولندي السابق رونالد كومان لخلافته.

