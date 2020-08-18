ليكيب: مبابي نيمار ودي ماريا في هجوم البي اس جي امام لايبزيغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020 اكد موقع ليكيب الفرنسي ان الالماني توماس توخيل مدرب نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي سيدفع بالثلاثي الناري ​نيمار​ و​مبابي​ ودي ماريا في التشكيلة الاساسية امام لايبزيغ في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وفضل الالماني عدم البدء بالايطالي ايكاردي الذي بدا تائها في لقاء اتالانتا في ربع النهائي خصوصا مع عودة دي ماريا من الايقاف ومبابي من الاصابة. وهذه تشكيلة البي اس جي المتوقعة: Advertisements حراسة المرمى : ريكو ( نافاس مصاب) دفاع : كيهرير - تياغو سيلفا - كيمبيمبي - بيرنات وسط : باريديس - ماركينيوس - هيريرا هجوم: دي ماريا - مبابي - نيمار.

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