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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فليك: نريد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
المح مدرب نادي بايرن ميونيخ الالماني هانز فليك الى صعوبة المواجهة التي ستجمع فريق امام ليون الفرنسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونشر موقع النادي الرسمي تصريحات فليك التي اتت كالاتي: "لقد حللنا أداءهم جيدًا، ونعرف الجودة التي يتمتعون بها، إنهم يدافعون بصورة جيدة ويظلون متماسكين، لكنهم أيضًا أقوياء في الهجوم، نريد الوصول إلى النهائي وسنحتاج إلى الفوز لتحقيق ذلك، نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا".
واضاف: أنا متحمس للغاية لفريقي، لدينا أجواء جيدة للغاية وجودة تدريب هائلة، وهذا يمنحك الثقة في الفريق، أنا مرتاح لأنني أعرف أن الفريق شديد التركيز ولديه أهداف كبيرة".
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