وكيله: ديبالا يريد تجديد عقده مع يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

تحدث ​خورخي أنطونيو​ وكيل أعمال الأرجنتيني ​باولو ديبالا​، نجم نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي عن موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل عن صفوف السيدة العجوز هذا الصيف.

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ونشر موقع توتو ميركاتو الإيطالي تصريحات خورخي التي التي اتت كالاتي: "لقد قرأت أشياء خاطئة تمامًا هذه الأيام عن ديبالا".

وأضاف: "ديبالا لاعب يوفنتوس، وهو سعيد لكونه واحدًا من هذا الفريق، ونحن نعمل مع النادي على تجديد عقده بالطريقة المعتادة".

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس، قد يضحي بديبالا لجمع الأموال بدلاً من التضحية بكريستيانو رونالدو هداف الفريق.