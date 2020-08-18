ديمبيلي: بايرن ميونيخ فريق رائع ولا يوجد سبب للخوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

أشار مهاجم ​اولمبيك ليون​، ​موسى ديمبيلي​، إلى أن فريقه أثبت أن بمقدوره التنافس مع الجميع وذلك قبل مواجهة ​بايرن ميونيخ​، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وصرح ديمبيلي، لقناة ناديه الرسمية: "لا يمكننا فعل أي شيء حيال كوننا الفريق غير المرشح أمام بايرن ميونيخ، هذا ليس خيارنا". ش وأضاف: "أثبتنا أننا فريق كبير، وأنه في مقدورنا التنافس مع الجميع، ولكن الشيء الأكثر أهمية الآن هو التركيز وتقديم كل شيء على أرض الملعب، نحن نلعب كرة القدم، ولا يوجد سبب للخوف، بالطبع بايرن ميونيخ فريق رائع وقد أظهر ذلك أمام برشلونة".

وختم ديمبيلي: "لكننا واثقون من جودتنا، وسنقدم كل شيء على أرض الملعب وسنرى ما سيحدث في النهاية".