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شقيق جيرمي بوغا يؤكد اهتمام نادي نابولي به

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

اكد دانييل بوغا شقيق ووكيل ​جيرمي بوغا​ لاعب ​ساسولو​ وجود اهتمام من نادي ​نابولي​ بالحصول على خدمات شقيقه. وقال دانييل في تصريحات صحفية:"نحن على دراية بالإعجاب والثناء من مدرب نابولي غاتوزو والمدير الرياضي كريستيانو جيونتولي".

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واضاف :"جيريمي سعيد ، من الجيد دائمًا تلقي تأكيد بالاحترام ، خاصة عندما يأتون من محترفين مشهورين عالميًا مثل غاتوزو أو من نادٍ كبير مثل نابولي".

وتابع:"إنه لا يعرف الكثير عن نابولي حتى الآن ، ليحسم موقفه ، لكن لما سمعه عن الجماهير ، وما قالوه له ، يعتقد أنه يمكن أن يكون مثل مرسيليا ، المدينة التي ولد فيها ، هناك عدة نقاط مشتركة بين المدينتين ، ويعرف جيريمي جيدًا أننا نتعامل مع فريق كبير ، نادٍ رائع.

وواصل:"المشجعون متحمسون حقًا وقريبون جدًا من الفريق ، باختصار ، لديهم كل المكونات للاستمتاع عندما تلعب في نابولي ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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