شقيق جيرمي بوغا يؤكد اهتمام نادي نابولي به

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

اكد دانييل بوغا شقيق ووكيل ​جيرمي بوغا​ لاعب ​ساسولو​ وجود اهتمام من نادي ​نابولي​ بالحصول على خدمات شقيقه. وقال دانييل في تصريحات صحفية:"نحن على دراية بالإعجاب والثناء من مدرب نابولي غاتوزو والمدير الرياضي كريستيانو جيونتولي".

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واضاف :"جيريمي سعيد ، من الجيد دائمًا تلقي تأكيد بالاحترام ، خاصة عندما يأتون من محترفين مشهورين عالميًا مثل غاتوزو أو من نادٍ كبير مثل نابولي".

وتابع:"إنه لا يعرف الكثير عن نابولي حتى الآن ، ليحسم موقفه ، لكن لما سمعه عن الجماهير ، وما قالوه له ، يعتقد أنه يمكن أن يكون مثل مرسيليا ، المدينة التي ولد فيها ، هناك عدة نقاط مشتركة بين المدينتين ، ويعرف جيريمي جيدًا أننا نتعامل مع فريق كبير ، نادٍ رائع.

وواصل:"المشجعون متحمسون حقًا وقريبون جدًا من الفريق ، باختصار ، لديهم كل المكونات للاستمتاع عندما تلعب في نابولي ".