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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميرتساكير: اوباميكانو أحد أكثر المدافعين إثارة في العالم حاليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
اشاد اللاعب الالماني السابق بير ميرتساكير بالمستويات المميزة التي يقدمها المدافع دايوت اوباميكانو لاعب نادي لايبزيغ هذا الموسم.
وقال ميرتساكير في تصريحات لشبكة غول العالمية:"كنت متحمسًا للغاية بشأن مباراة أتلتيكو، اذا استمر على هذا النحو ، وعمل على نفسه وظل ثابتًا ، فسوف يولد المزيد من الاهتمام. إنه بالتأكيد أحد أكثر المدافعين إثارة في العالم حاليا".
وتابع تصريحه قائلا:"من المؤكد أن ار بي جعل تمديد العقد أمرًا ممتعًا للغاية بالنسبة له. من المثير أن نرى إلى أين يسير طريقه".
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