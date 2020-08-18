ميرتساكير: اوباميكانو أحد أكثر المدافعين إثارة في العالم حاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

اشاد اللاعب الالماني السابق ​بير ميرتساكير​ بالمستويات المميزة التي يقدمها المدافع دايوت اوباميكانو لاعب نادي ​لايبزيغ​ هذا الموسم.



وقال ميرتساكير في تصريحات لشبكة غول العالمية:"كنت متحمسًا للغاية بشأن مباراة أتلتيكو، اذا استمر على هذا النحو ، وعمل على نفسه وظل ثابتًا ، فسوف يولد المزيد من الاهتمام. إنه بالتأكيد أحد أكثر المدافعين إثارة في العالم حاليا".

وتابع تصريحه قائلا:"من المؤكد أن ار بي جعل تمديد العقد أمرًا ممتعًا للغاية بالنسبة له. من المثير أن نرى إلى أين يسير طريقه".