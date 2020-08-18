شكرا لقرائتكم شبانه: الأهلي يرفض مقترح إحدى الشركات الراعية بتصوير طاهر للحملة الإعلانية بدلاً من رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في تليفزيون " اليوم السابع " أن مسئولو النادي الأهلي رفضوا مقترح إحدى الشركات الراعية بتصوير طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الجديد القادم من المقاولون العرب للحملة الإعلانية الخاصة بالشركة بدلاً من رمضان صبحي، والذي رفض البقاء في صفوف الفريق وأعلن رحيله لصفوف بيراميدز بداية من الموسم الجديد.

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تابع شبانه في برنامج " مع شبانه " على تليفزيون اليوم السابع وجاء تفكير الشركة الراعية في طاهر محمد طاهر لكونه بديل رمضان صبحي ويلعب في نفس مركزه، كما أن اللاعب بات يملك شعبية بعد انتقاله للنادي الأهلي بناءاً على رغبته رغم تلقيه العديد من العروض الخارجية والداخلية، إلا أنه تمسك باللعب للأهلي.

وأكد مسئولو الأهلي للشركة المعلنة أن الدفع بطاهر محمد في هذه الحملة سيتسبب في حالة احتقان بين لاعبي الفريق الكبار الغير متواجدين في الحملة الإعلانية، خاصة وأن طاهر لم ينتقل بشكل رسمي للفريق الأحمر ولم يشارك مع الأهلي في التدريبات والمباريات.

ووقع اختيار إدارة الأهلي على وليد سليمان لخلافة رمضان صبحي في الحملة الإعلانية، ليقوم الحاوي بتصوير مشاهد رمضان صبحي، خاصة بعد أن طلبت الشركة من رمضان صبحي رد الأموال التي حصل عليها والبالغ قيمتها 4 ملايين جنيه بعد رحيله عن الأهلي عقب انتهاء اعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.