شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: كارتيرون شغله الشاغل لقاء القمة في مباراة نادي مصر ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نادي مصر ضد الزمالك



أكد طه إسماعيل نجم النادي الأهلي الأسبق أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يضع الانتصار على الغريم التقليدي القلعة الحمراء في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل بملعب استاد القاهرة الدولي.

أضاف طه إسماعيل خلال الاستوديو التحليلي لمباراة نادي مصر ضد الزمالك المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس أن فوز أي من قطبي الكرة المصرية على الآخر يعد بطولة وخاصة للأبيض الذي ابتعد عن التتويج بالدوري وبالتالي حال تحقيقه الانتصار سيكون استطاع أن يرد على غياب لقب المسابقة بالفوز على الغريم التقليدي.

تابع طه إسماعيل ان فوز الزمالك على الأهلي في الدوري يحققه له استفادة قبل خوض مباريات دوري أبطال أفريقيا والتي يسعى لتحقيقها لتعويض غياب الدوري المحلي وبالتالي فإن مباراة القمة القادمة ستكون هي الشغل الشاغل اليوم لباتريس كارتيرون في مباراة اليوم.

أوضح طه إسماعيل: "بطبيعة الحال الجميع ينتظر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وبالتالي فإن المدرب السويسري يسعى الى الوصول للدرجة القصوى من الاستعداد قبل المواجهة المنتظرة خاصة وأنها سيكون لها مفعول السحر على نفسية اللاعبين قبل المباراة".

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً أن اللاعبين الشباب ظهروا بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استطاعوا أن يقدموا مستويات متميزة خلال الفترة الماضية ومؤهلون للمشاركة في المباريات المقبلة خاصة مواجهة اليوم أمام نادي مصر.

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الزمالك



وقال حازم إمام أن اللاعبين الشباب الحاليين أمثال حسام أشرف وأسامة فيصل يتوهجون حاليًا مع القلعة البيضاء لكنهم يحتاجون الى مزيد من العمل حتى يثبتوا أحقيتهم في التواجد بصفوف الفريق.

وشدد حازم إمام خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ضد نادي مصر أن التوهج المؤقت بما يتعرض له أي لاعب في فترة من فترات حياته مثلما حدث مع الأهلي ضد ريال مدريد وتسجيل اللاعب صنداي هدف المارد الأحمر لكنه لا يمكن مقارنته بلاعبي الفريق الذين أعطوا الكثير.

أضاف حازم امام أن اللاعبين الشباب في الزمالك عليهم أن يواصلوا تألقهم مع الفريق للتأكيد على قدرتهم في التواجد بين صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة لكن هذا الأمر سيعود بالنفع بطبيعة الحال عليهم والنادي في المستقبل.