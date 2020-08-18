شكرا لقرائتكم محمود متولى يخضع لجراحة الرباط الصليبي غداً بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري محمود متولي مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة الرباط الصليبي غداً الأربعاء ، بمعرفة الدكتور احمد عبدالعزيز ، بعد أن أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي ، أثناء مشاركته في مباراة أسوان أمس .

Advertisements

وكان محمود متولي قد خضع لفحوصات طبية وأشعات اليوم، وتم عرض الأمر على الدكتور أحمد عبدالعزيز ، الذي أكد على حاجته للجراحة، وفي ذات الوقت ، طلب متولي من الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ،أن يجري العملية الجراحية الدكتور احمد عبدالعزيز بدلا من السفر للخارج، لثقته والجميع في خبراته العالمية في مثل هذه الجراحات.

ووافق عبدالحفيظ على رغبة اللاعب، وتحددا غدًا الأربعاء موعدًا لإجراء العملية الجراحية.