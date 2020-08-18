شكرا لقرائتكم نادي مصر ضد الزمالك.. حازم إمام: شباب الأبيض بحاجة إلى التمسك بالفرصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نادي مصر ضد الزمالك



أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً أن اللاعبين الشباب الذين ظهروا بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استطاعوا أن يقدموا مستويات متميزة خلال الفترة الماضية ومؤهلون للمشاركة في المباريات المقبلة خاصة مواجهة اليوم أمام نادي مصر.

الزمالك



وقال حازم إمام إن اللاعبين الشباب الحاليين أمثال حسام أشرف وأسامة فيصل يتوهجون حاليًا مع القلعة البيضاء لكنهم يحتاجون الى مزيد من العمل حتى يثبتوا أحقيتهم في التواجد بصفوف الفريق.

وشدد حازم إمام خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ضد نادي مصر أن التوهج المؤقت بما يتعرض له أي لاعب في فترة من فترات حياته مثلما حدث مع الأهلي ضد ريال مدريد وتسجيل اللاعب صنداي هدف المارد الأحمر لكنه لا يمكن مقارنته بلاعبي الفريق الذين أعطوا الكثير.

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أضاف حازم امام أن اللاعبين الشباب في الزمالك عليهم أن يواصلوا تألقهم مع الفريق للتأكيد على قدرتهم في التواجد بين صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة لكن هذا الأمر سيعود بالنفع بطبيعة الحال عليهم والنادي في المستقبل.