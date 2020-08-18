شكرا لقرائتكم ياسر رضوان يكشف كواليس رحلته الاحترافية في هانزا روستك الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ياسر رضوان نجم النادي الأهلي السابق، عن كواليس رحلته الاحترافية في نادي هانزا روستك الألماني، والذي انضم إليه عقب تألقه في القلعة الحمراء، وقال رضوان في تصريحات لبرنامج "السادسة" المذاع على قناة الأهلي: كنت خاطب قبل عامين من الاحتراف، وبعد الخضوع للاختبارات في نادي هانزا روستك، كان أمامي أسبوع واحد فقط قبل الانضمام إلى الفريق، فعدت إلى عمي وطلبت منه أن ننهي الزفاف خلال هذا الأسبوع، لم أكن أريد أن اخوض التجربة وحدي ، وأضاف: الاستقرار الأسري يساعد بنسبة 90% على الأقل على تذليل عقبات الاحتراف، خاصة أن المجتمع الخارجي يختلف عن عادتنا وتقاليدنا.

واصل: بعد 3 أسابيع من التمرين مع الفريق جمعت كل متعلقاتي وقررت الرحيل، اللغة كانت صعبة للغاية والتعامل شاق، واستمريت طوال 3 أسابيع أتناول ساندوتش واحد فقط "عشان الوحيد اللي عارف انه حلال"، حتى التلفزيون كله بالألماني، وسائل التواصل كانت صعبة وأورا سفر زوجتي تأخرت.

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استكمل: لم أكن أملك وقتها سوى 4 آلاف حنية، وسيارة كانت تحويشة العمر وبيعت العربية في تكاليف الزواج، لذلك كنت مجبر على الاستمرار، وأيضاً خفت من ردة الفعل واتهامي بالفشل بعد هذه العودة السريعة فقررت الاستمرار بألمانيا.

استأنف: في النادي كانوا يتعجبون من الصيام أنني كنت أصوم أوقات طويلة ومع ذلك نؤدي في المباريات أفضل من غيرنا، بعض أطباء العلاج الطبيعي طلبوا مني نسخ من القرآن باللغة الألمانية ، استكمل: تعرضت للعنصرية من قبل بعض الجماهير بألمانيا، ولكن الإدارة اعتذرت لي وتخطيت الأمر سريعاً ، وواختتم: تأقلمت بعد فترة واعتدت على الأجواء ولعبت 134 مباراة مع الفريق، ولدي أصدقاء من ألمانيا وعلاقتي بالنادي مازالت مستمرة.