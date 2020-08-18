شكرا لقرائتكم دينيس ورضا الويشي يقودان الهجوم في تشكيل نادي مصر ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن خالد جلال المدير الفني لفريق نادي مصر التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري، وجاء تشكيل نادي مصر كالتالي : عصام ثروت في حراسة المرمي، امامه احمد اوكا واحمد يوسف وشريف اشرف واسلام صالح ، وفي الوسط هشام عبد الحميد ومحمود توبة ، كليفين ومصطفي سلطان ، والهجوم دينيس ورضا الويشي.

من ناحية اخري ، تشهد مباراة الليلة المقرر إقامتها على ملعب استاد الكلية الحربية فى الجولة الـ 20 بالدورى الظهور الأول للثنائى المدير الفنى لنادى مصر خالد جلال ومساعده أمير عزمى مجاهد ضد ناديهم السابق سواء فى اللعب أو التدريب ، ويسعى جلال وعزمى إلى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية بعيدا عن الانتماءات لتحسين موقف فريق نادى مصر فى جدول الدورى خاصة أنه يقع فى المركز الأخير.

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حصل خالد جلال مع نادى الزمالك على كأس السوبر و كأس مصر و قاد الفريق للفوز على الأهلى بعد غياب 11 عاما ، فيما حصل أمير عزمى مع الزمالك على لقب كأس مصر مع خالد جلال و كأس السوبر السعودى و الكونفدرالية مع كريستيان جروس .

يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.