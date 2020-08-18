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شكرا لقرائتكم تشكيل الجونة لمواجهة المقاصة.. رشدي وريان يقودان الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الذي يخوض به فريقه مباراة مصر المقاصة والتي تنطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز.
ويضم التشكيل الأساسي كل من:
إسلام طارق، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمود الجزار، باسم علي، عمرو بركات، سيرج أكا، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد مجدي، إسلام رشدي، أحمد ريان.
وعلى مقاعد البدلاء كل من:
عمر رضوان، أحمد حمدي، محمد محسن "ليلة"، عمرو سعداوي، والتر بواليا، إسلام عبد النعيم، محمد ناجي "جدو"، محمد نجيب، آلان تشيامابادي.
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