شكرا لقرائتكم نادي مصر ضد الزمالك .. كاسونجو يقود الهجوم في تشكيل القلعة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة نادي مصر المقرر اقامتها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :



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حراسة المرمي : محمود عبدالرحيم جنش.

الدفاع : ياسين مرعي ومحمد عبدالغني وحاتم محمد وأحمد عيد.

الوسط : محمد حسام بيسو ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وإسلام جابر وحسام أشرف.

الهجوم : كابونجو كاسونجو .

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وسيف فاروق جعفر ومحمود حمدي الونش وأسامة فيصل ومحمد عنتر.

من ناحية اخري تشهد مباراة نادى الزمالك أمام نادى مصر الليلة المقرر إقامتها على ملعب استاد الكلية الحربية فى الجولة الـ 20 بالدورى الظهور الأول للثنائى المدير الفنى لنادى مصر خالد جلال ومساعده أمير عزمى مجاهد ضد ناديهم السابق سواء فى اللعب أو التدريب .

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ويسعى جلال وعزمى إلى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية بعيدا عن الانتماءات لتحسين موقف فريق نادى مصر فى جدول الدورى خاصة أنه يقع فى المركز الأخير.

حصل خالد جلال مع نادى الزمالك على كأس السوبر و كأس مصر و قاد الفريق للفوز على الأهلى بعد غياب 11 عاما ، فيما حصل أمير عزمى مع الزمالك على لقب كأس مصر مع خالد جلال و كأس السوبر السعودى و الكونفدرالية مع كريستيان جروس .

يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.