شكرا لقرائتكم شبانه: رمضان صبحي يدرس بيع عرض بيراميدز بعد وصول عرض من بولونيا الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في تليفزيون " اليوم السابع " ان رمضان صبحي يدرس بيع عرض بيراميدز بعد رفض عرض الأهلي ، وذلك بعد وصول عرض من بولونيا الإيطالي للتعاقد مع رمضان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وشراءه من هدرسفيلد.
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تابع الإعلامي شبانه في برنامج " مع شبانه " على تليفزيون اليوم السابع أن علي جبر مدافع فريق بيراميدز يقود ثورة لاعبي فريقه الغاضبة ضد إدارة النادي بعد الاستعداد لضم رمضان صبحي مقابل 33 مليون جنيه في الموسم الواحد و أن جبر أبدي غضبه الشديد من طريقه ادارة بيراميدز في التعامل خاصة بعد موافقته على تخفيض وتمديد عقده بحجة اعادة النظر في السقف المالي للاعبين وخفض الميزانية المالية للنادي، وهو الأمر الذي ثبت انه غير حقيقي بعد التعاقد مع رمضان صبحي بقيمة مالية مرتفعة بالاضافة لترضية عبد الله السعيد بأكثر من 10 ملايين جنيه سنويا.
أضاف شبانه أت علي جبر وكذلك الثنائي عمر جابر واحمد الشناوي أكدو أنهم لن يقبلوا بذلك الوضع وسيكون هناك تصعيد كبير خلال الفترة المقبلة ضد النادي.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
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