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شكرا لقرائتكم نادي مصر ضد الزمالك .. الفريقان يصلان استاد الكلية الحربية "صور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل فريقا الزمالك ونادي مصر الي استاد الكلية الحربية منذ قليل استعدادا لخوض مباراة الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري
وقام الجهاز الفني للفريقين واللاعبون بمعاينة أرض الملعب قبل انطلاق المباراة المقرر لها التاسعة مساءً وهي المباراة التى ستشهد الظهور الأول للمدير الفنى لنادى مصر خالد جلال ومساعده أمير عزمى مجاهد ضد ناديهم السابق
ويسعى جلال وعزمى إلى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية بعيدا عن الانتماءات لتحسين موقف فريق نادى مصر فى جدول الدورى خاصة أنه يقع فى المركز الأخير.
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