شكرا لقرائتكم مصر المقاصة ضد الجونة .. التعادل السلبىيحسم الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين مصر المقاصة والجونة بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ20 للدورى .

جاءت أحدات الشوط متوسطة المستوى سيطر عليها العصبية من جانب الفريقين والخوف من الهزيمة بالرغم من موقفهم الصعب بجدول الترتيب وحاول المقاصة عن طريق محمد إبراهيم وشيمس بيكلى وصلاح أمين فرض سيطرتهم على منتصف الملعب قابله محاولات من عمرو بركات وجوناثان لم تترجم إلى أهداف لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين

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ويحتل مصر المقاصة الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لخطف النقاط الثلاث في محاولة لتحسين مركز فريقه بعد الأداء الجيد الذى قدمه أمام الزمالك وخسارته اللقاء في الدقائق القاتلة ، فيما يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة للخروج بنتيجة إيجايبة خارج ملعبه تساهم في تعديل موقعه بجدول الدوري.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الجونة مكون من :محمد حمدي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي و صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس".