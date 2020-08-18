شكرا لقرائتكم حسام البدري وأيوب و معوض يتابعون مباراة المقاصة و الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول لكرة القدم على حضور مباراة فريقي مصر المقاصة والجونة بإستاد المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز . Advertisements وتواجد من أعضاء الجهاز الفني أحمد أيوب وسيد معوض بصحبة المدير الفني ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمواصلة متابعة كافة اللاعبين وفقا لجدول حضور المباريات. وتابع جهاز المنتخب العديد من المباريات في الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين عن قرب في إطار خطة متكاملة وضعها الجهاز الفني في اجتماعه الأخير.

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