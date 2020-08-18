هدرسفيلد يشكو رمضان صبحي رسمياً.. وعرض إيطالي يُبعد اللاعب عن بيراميدز

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي نادي هيدرسفيلد تاون الانجليزي، تقدم بشكوى ضد رمضان صبحي جناح الفريق بسبب غيابه عن التدريبات منذ انتهاء اعارته مع النادي الأهلي.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة عام ونصف، وانتهت في 30 يونيو الماضي، إلا أن اللاعب لا يزال متواجداً في مصر.

وأفادت الوسائل الإعلامية بأن هدرسفيلد تقدم بشكوى للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضد رمضا صبحي، بسبب تغيّبه عن تدريبات الفريق رغم إبلاغه بالعودة.

يأتي هذا بعدما رفض صبحي الانتقال إلى النادي الأهلي، رغم الاتفاق على كافة التفاصيل مع ناديه، إلا أنه أبلغ الأحمر برغتبه في الانتقال إلى بيراميدز.

ويسعى بيراميدز لشراء اللاعب، إلا أنه تم رفض عرضه المادي من قبل إدارة النادي الإنجليزي، حيث يطلب الحصول على 7 مليون جنيه استرليني.

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وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن نادي بولونيا يستعد لتقديم عرض لشراء رمضان صبحي.

وقالت الصحيفة إن بولونيا أبدى رغبته في التعاقد مع "صبحي" واستعداده للدخول في مفاوضات رسمية مع فريقه هيدرسفيلد تاون لإنهاء الصفقة.

وأضافت أن هناك اهتماماً كبيراً من إدارة الفريق الإيطالي للظفر بخدمات اللاعب الملقب بـ" محمد صلاح الجديد" على حد وصفها.

وتابعت الصحيفة أن مسئولي بولونيا لديهم تفاؤل بضم اللاعب، إيماناً بقدراته الفنية، حيث "يرون فيه مستقبل محمد صلاح"، الذي لفت الانظار في الدوري الإيطالي بعد تألقه مع فيورنتينا وروما.

وأضافت الصحيفة أن صبحي قادر على التواجد أساسياً في خطة سينيشا ميهايلوفيتش المدير الفني لبولونيا، سواء في الجناح الأيسر أو الأيمن للفريق.

يشار إلى أن الأهلي كان قد أعلن خروج رمضان (23 عاماً) من حساباته الفنية، بعدما رفض التجديد واختار الانتقال إلى نادي بيراميدز.