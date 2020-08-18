شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان يتحدث عن "الجزمة المقطوعة" ورفض فلوس ألمانيا بسبب الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ياسر رضوان لاعب الأهلي السابق، عن كواليس خضوعه لاختبارات الناشئين في القلعة الحمراء، قبل الانضمام إلى بلدية المحلة في بداية مسيرته الكروية، وقال رضوان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج السادسة عبر شاشة الأهلي: التحقت باختبارات الأهلي في سن 16 عاماً وعديت 4 اختبارات وكان يتبقى اختبار واحد وحذائي اتقطع فرحلت قبل اتمام هذا الاختبار، وانتهى الأمر، بعد ذلك تلقيت مفاوضات من البلدية وأكملت مع الفريق، والسوبر المصري في 2003، كان أغلى بطولة حققتها مع الأهلي.

واصل: تعرضت لإصابة الرباط الصليبي مع المنتخب وكان عمري 28 سنة، تلقيت العلاج ولعبت 24 مباراة مع هانزا روستك، وانتهى عقدي وأراد النادي التجديد، ولكني كنت قد وقعت للأهلي بمكالمة من محمود الخطيب الذي كان يتولى أمر التعاقدات آنذاك، حاولت تعجيز النادي الألماني بشروط كبيرة لكنهم وافقوا على كل الشروط، فاعترفت لهم في النهاية بأني وققعت للأهلي فطلبوا مني التوقيع لهم وأنهم سينهوا أمر توقيعه للأهلي، ولكني رفضت وقولت لهم " مستحيل ده أنا معرفش ادخل مصر".

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وأضاف: شخصيتي كانت تشبه أحمد فتحي كراجل داخل الملعب، وكيان الأهلي لا يقف على أحد مهما رحل أي لاعب واصابة الصليبي منعتني من الاستمرار لفترة أطول مع الفريق الأحمر.

استكمل: محمد عمارة عشرة عمر كان زميلي في المدرسة، وفي يوم عرضت عليه اللعب معي في البلدية، وبمجرد ما لمس الكرة قرر المدرب ضمه للفريق، أول مباراة لعبها كانت مباراة الاسماعيلي وكان أصغر لاعب في الملعب واستمرت صداقتنا وبعد تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي طلبت من الأهلي أن يكمل التأهيل في هانزا روستك، وأعجب به المدرب وأنهى التعاقد معه ، واختتم: أحمد فتحي هو أفضل ظهير أيمن في مصر الآن، ولكن إبراهيم حسن هو الأفض في التاريخ.