"خسارة نقطتين ورحيل العفيجى وإصابة متولى" 3 ضربات للأهلاوية فى أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى شهد هذا الإسبوع العديد من الضربات على صعيد جميع المستويات سواء على صعيد خسارة نقاط فى الدورى أو على صعيد الإصابات وحتى مفاجأت رحيل النجوم، حيث يرصد الخليج 365 أبرز 3 ضربات عمقت جراح الأهلاوية فى أسبوع بالتقرير التالى:

خسارة نقطتين فى الدورى بالتعادل مع الإنتاج

تعادل الأهلى مع نظيره الإنتاج الحربى ايجابياً بهدف لكل منهما خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي الجديد بمدينة السلام ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدورى.

كما عمق رمضان صبحى لاعب هيدريسفيلد الإنجليزى المعار إلى الأهلى جراح الأهلاوية بعدما أبلغ إدارة النادى برغبته فى الرحيل إلى نادى بيراميدز كضربة مفاجأة للجماهير .

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أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إصابة محمود متولي مدافع الفريق بقطع جزئى فى الرباط الصليبى وجذع فى الرباط الداخلى للركبة فى ضوء الأشعة التى أجراها اللاعب بعد مواجهة أسوان أمس، وكان ”الخليج 365” قد أكد صباح اليوم أن محمود متولى تعرض لقطع جزئى فى الرباط الصليبى، وأن الإصابة ليست فى غضروف الركبة كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد المباراة أمس.

وعرض مسئولو النادى الأهلى أشعة محمود متولى على الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى بعد تأكد تعرضه للإصابة بقطع جزئى فى الرباط الصليبى للركبة وجزع فى الرباط الخارجي، ومن المنتظر أن يحسم الدكتور أحمد عبد العزيز حالة اللاعب وطريقة التدخل الجراحى والبرنامج العلاجى.