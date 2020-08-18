س و ج: هل يتعاقد الأهلى مع حارس مرمى جديد بعد رحيل إكرامى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت توابع ازمة رحيل رمضان صبحى لاعب الأهلى السابق، عن القلعة الحمراء ورفضه تمديد الاعارة وكذلك أنباء اقترابه من نادى بيراميدز تتوالى داخل النادى الأحمر، ومن بين هذه التوابع البيان الذى أصدره شريف إكرامى حارس مرمى الفريق والذى يرتبط بصلة قرابة مع رمضان لتبرئة نفسه من قرار رمضان بالرحيل، وهو ما تسبب فى أزمة جديدة أثارت العديد من التساؤلات: س: ما سبب قرار الأهلى بتوجيه الشكر لشريف اكرامى قبل انتهاء عقده؟ ج: هناك أسباب معلنة وظاهرة وهى رغبة فايلر المدير الفنى فى الاعتماد على اللاعبين الموجودين الذين يتدربون بانتظام معه، فى الوقت الذى طلب فيه اكرامى منحه الفرصة للغياب عن التدريبات فى ظل عدم الاعتماد عليه واعلانه الرحيل نهاية الموسم. س: وما هى الأسباب الحقيقية لرحيل إكرامى؟ ج: تتردد أنباء داخل القلعة الحمراء عن أن البيان الذى أصدره الحارس لتبرئة نفسه من قرار رمضان صبحى بالرحيل هو السبب خاصة وأن البيان شهد دفاعا عن موقف رمضان صبحى. س: وهل يفكر الأهلى فى التعاقد مع حارس جديد؟ Advertisements ج: فايلر أبلغ ادارة الأهلى انه لا يريد حارس جديد وسيكتفى بمحمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير. س: وهل تتفق لجنة التخطيط فى الأهلى مع فايلر؟ ج: لا .. فلجنة التخطيط أوصت بالتعاقد مع حارس مرمى جديد لتدعيم هذا المركز بعد رحيل اكرامى. س: وهل تم قيد مصطفى شوبير افريقيا؟ ج: نعم قام الأهلى بقيد شوبير فى القائمة الافريقية مع الشناوى وعلى لطفى.

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