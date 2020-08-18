شكرا لقرائتكم خبر عن متولى الأهلى يخضع لجراحة الرباط الصليبى غداً بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري محمود متولى مدافع الأهلي، جراحة الرباط الصليبي غداً الأربعاء ، بمعرفة الدكتور احمد عبدالعزيز ، بعد أن أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبى، أثناء مشاركته في مباراة أسوان أمس ..وكان محمود متولي قد خضع لفحوصات طبية وأشعات اليوم، وتم عرض الأمر على الدكتور أحمد عبدالعزيز، الذى أكد على حاجته للجراحة، وفي ذات الوقت ، طلب متولي من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ،أن يجري العملية الجراحية الدكتور احمد عبدالعزيز بدلا من السفر للخارج، لثقته والجميع في خبراته العالمية في مثل هذه الجراحات ، ووافق عبدالحفيظ على رغبة اللاعب، وتحددا غدًا الأربعاء موعدًا لإجراء العملية الجراحية.

من ناحية أخرى ، قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن أحمد الشيخ وجيرالدو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يخضعان لفحص طبي غدا الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق؛ للتأكد من جاهزيتهما، بعد شكوى الثنائى من الإصابة خلال مباراة أسوان التى أقيمت أمس على استاد القاهرة، واشتكى الشيخ من إصابة في كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام فى العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبى يتحدد فرص الثنائى فى المشاركة فى المران غدا.

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ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة اليوم، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غدٍ؛ استعدادا لمواجهة الزمالك فى بطولة الدوري.‎

واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات وحقق فوزًا ثمينًا على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجى خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.

وعاد الأهلى للانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلى، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقى بهم فى المركز الـ13