شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قمة الأهلى والزمالك فى بطولة الجمهورية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك بمنافسات الدور النهائى من بطولة الجمهورية تحت 18 سنة شباب، لتقام يوم 24 أغسطس بدلا من 28 أغسطس، وذلك نظرا لمركز كل فريق فى ترتيب فرق البطولة، خاصة وأن نظام البطولة بمواجهة أول المجموعة الثانية مع ثانى المجموعة الاولى ، و ثانى المجموعة الثانية مع اول المجموعة الأولى، وكان الاهلى يحتل المركز الأول فى المجموعة الثانية، بينما سموحة الثانى، لذلك تم التعديل، فكان وفقا للموعد السابق ان سموحة في المركز الأول، يواجه لزمالك ثانى المجموعة الأولى ، فى أول أيام البطولة، لذلك تم التعديل، بأن يلتقى الأهلى مع الزمالك، والاتحاد مع سموحة يوم 24 من نفس الشهر.

توج النادى الأهلى بطلا لدورى الجمهورية لكرة السلة بنات تحت 18 سنة بعد الفوز على سموحة بنتيجة 55/53 في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم بصالة الزهور، ومن قبل سموحة فقد تغلب الأحمر في كل المواجهات التي خاضها في منافسات الدور النهائي امام كل من الزمالك و هليوبوليس و الصيد و الزهور على الترتيب ، بينما حل سموحة في المركز الثالث من البطولة ، كما تغلب فريق بنات الصيد على هليوبوليس وتوج بالمركز الثانى ، بينما حل هليوبوليس رابعا .

ويشارك منتخب مصر للناشئين والناشئات فى بطولة كأس العالم للمهارات الفردية فى الفترة من 18 لـ 23 أغسطس الجارى على صالة المركز الأولمبى فى المعادي