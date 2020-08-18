شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق يظهر فى مران الإسماعيلى لأول مرة منذ 5 شهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى على الترحيب بالدولى العراقى “همام طارق” بعد عودته لصفوف الفريق وذلك على هامش المران الختامي ، وكان اللاعب قد عاد لمصر قادما من الإمارات بعد فترة غياب ، فى أعقاب توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب كورونا.
ويستعد الدراويش للقاء وادى دجلة غدا الاربعاء باستاد الإسماعيلية فى ختام الأسبوع العشرين بمسابقة الدورى المحلى ، ومن المقرر أن يخوض الدولى العراقى برنامج تدريبى مكثف بجانب تدريباته الجماعية ضمن صفوف الفريق من أجل سرعة تجهيزه مع الفريق.
وأضاف عبد العزيز "الجهاز الطبى يتبع كل الإجراءات الطبية المطلوبة لضمان سلامة اللاعبين بشكل كامل" ، وبسؤاله عن موقف محمد صادق صانع ألعاب الفريق أجاب طبيب الدراويش قائلا "الجهاز الفنى فضل إراحة اللاعب وعدم الدفع به وسيكون جاهزا للمشاركة اعتبارا من اللقاء المقبل" ، وأتم حديثه "باهر المحمدى مدافع الفريق الدولى فى مرحلة التجهيز وموقف مشاركته وفقا لرؤية الجهاز الفنى، بينما يحتاج دونجا لعدة أيام قبل العودة للتدريبات".
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