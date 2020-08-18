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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،اتحاد الكرة يعلن إتمام الاتفاق على حكم أجنبى لمباراة القمة ، اتجاه فى "كاف" لإلغاء معسكرات المنتخبات فى 2020 بسبب كورونا .

اتحاد الكرة يعلن إتمام الاتفاق على حكم أجنبى لمباراة القمة

أنهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الاتفاق مع طاقم حكام أجنبى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة، ويضم الطاقم 5 حكام بواقع حكم ساحة وحكمان مساعدان وحكمان لتقنية الفيديو، وسيتم الإعلان بشكل رسمى عن جنسية وأسماء الطاقم مساء الخميس المقبل.

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