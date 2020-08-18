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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،اتحاد الكرة يعلن إتمام الاتفاق على حكم أجنبى لمباراة القمة ، اتجاه فى "كاف" لإلغاء معسكرات المنتخبات فى 2020 بسبب كورونا .
اتحاد الكرة يعلن إتمام الاتفاق على حكم أجنبى لمباراة القمة
أنهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الاتفاق مع طاقم حكام أجنبى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة، ويضم الطاقم 5 حكام بواقع حكم ساحة وحكمان مساعدان وحكمان لتقنية الفيديو، وسيتم الإعلان بشكل رسمى عن جنسية وأسماء الطاقم مساء الخميس المقبل.
اتحاد الكرة يدرس تحويل سمير حلبية للجنة الانضباط بسبب تصريحاته الهجومية
تدرس اللجنة الخماسية إحالة سمير حلبية رئيس النادى المصرى للجنة الانضباط بسبب تصريحاته الأخيرة ضد اللجنة وتجاوزه لفظيا ضدها، وسيكون القرار بناء على تفريغ كل مداخلات رئيس المصرى فى الفترة الأخيرة لتقديم المذكرة الخاص بشكواه للجنة الانضباط للتحقيق معه وتحديد العقوبة الموقعة ضده.
جنش يعود لحراسة عرين الزمالك بعد غياب 442 يوما
يعود محمود عبد الرحيم جنش لاعب فريق الزمالك لحراسة مرمى الفريق اليوم فى مباراته أمام نادى مصر فى الجولة الـ20 من مسابقة الدورى، حسب التشكيل المتوقع للأبيض فى اللقاء الذى يقام التاسعة من مساء اليوم باستاد الكلية الحربية، بعد غياب عن العرين الأبيض استمر عدة أشهر منذ الإصابة التى تعرض لها بقطع في وتر اكليس خلال مشاركته مع مران المنتخب.
اقترب الإتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف من الغاء معسكرات المنتخبات خلال الموسم الجارى بعد انتشار فيروس كورونا وضغط المباريات الرسمية في الموسم المقبل خاصة انه مازال هناك أربعة مباريات للمتتخبات فى التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية 2022 المقرر اقامتها بالكاميرون و 8 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
أكوى يطالب بفسخ عقده مع الاتحاد السكندرى بالتراضى
طلب الأوغندى إيمانويل أكوى مهاجم الاتحاد السكندرى فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى رافضا العودة لزعيم الثغر لاستكمال تعاقده مع النادى بعد سفره فى شهر مارس الماضى إلى بلاده بناء على رؤية طلعت يوسف المدير الفنى للفريق بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الحالى وأدت لتجميد النشاط الكروى.
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