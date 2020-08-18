حسام البدرى وأيوب ومعوض يتابعون مباراة المقاصة والجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول لكرة القدم لقاء فريقي مصر المقاصة والجونة بإستاد المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ،كما تواجد من أعضاء الجهاز الفني أحمد أيوب وسيد معوض بصحبة المدير الفني ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمواصلة متابعة كافة اللاعبين وفقا لجدول حضور المباريات.

وتابع جهاز المنتخب العديد من المباريات في الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين عن قرب في إطار خطة متكاملة وضعها الجهاز الفني في اجتماعه الأخير.

يستدرج مصر المقاصة نظيره الجونة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد فيما تعادل الجونة مع الإتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة. ويحتل مصر المقاصة الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً . Advertisements ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لخطف النقاط الثلاث في محاولة لتحسين مركز فريقه بعد الأداء الجيد الذى قدمه أمام الزمالك وخسارته اللقاء في الدقائق القاتلة ، فيما يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة للخروج بنتيجة إيجايبة خارج ملعبه تساهم في تعديل موقعه بجدول الدوري. ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الجونة مكون من :محمد حمدي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي و صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس". ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام المقاصة مكون من :" إسلام طارق، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد مجدي، إسلام محارب، أحمد ريان".

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