شكرا لقرائتكم خبر عن الدراجات يتسلم موافقة الأولمبية على استئناف نشاط اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الدراجات، برئاسة وجيه عزام، خضوع لاعبى المنتخب وكذلك الأجهزة الفنية والطبية للكشف الطبى للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم قبل انطلاق النشاط الرياضى، كما تم الاستقرار على إرسال تعميم إلى الأندية بإجراء التحاليل الطبية للاعبين والمدربين للتجهيز لاستكمال بطولة الجمهورية عمومى رجال و18 و16 سنة بالإضافة إلى بطولة الحافز الرياضى، كما قرر الاتحاد توفير أجهزة قياس حرارة عن بٌعد لاستخدامها لقياس الحرارة تنفيذا للتعليمات والطبية والإجراءات الاحترازية التى أعلنتها وزارة الشبا ب والرياضة.

وطبقت اللجنة المختصة إجراءات عودة النشاط بوضع خطة فنية وطبية مشروطة بتنفيذ كافة الإجراءات الواردة للاتحاد وعرضها على اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى الاحتياجات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا، ووضع عدة توصيات منها الاستعانة بجهاز قياس الحرارة عن بٌعد وإجراء التحاليل اللازمة للاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية مع إرسال تعميم إلى الأندية بذلك.

كان الاتحاد الدولى للدراجات قرر تأجيل بطولة العالم للناشئين والتى كان مقرر إقامتها بمصر العام الجارى، على ان تقام أبريل من العالم المقبل.