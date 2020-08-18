شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف شيخ المدربين المصريين برصيد 412 مباراة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح طلعت يوسف صاحب الـ65 عاما الاكثر قياده كمدير فنى للمباريات بالمسابقة المحلية حيث قاد مدرب الإتحاد السكندري فريقه في مباراة الزمالك والتي كانت مؤجلة ضمن الجولة 18 بدوري كرة القدم المصرى لتكون المباراة رقم 412 فى الدورى المصرى متفوقا على أنور سلامة الذى كان يحتل تلك المكانة لعدة سنوات سابقة وكان قد وصل إلى 411 مباراة فقط لينفرد بالرقم القياسى للمدربين فى عدد مباريات البطولة.

ويعد طلعت يوسف أحد أفضل مدربى مصر فى الأعوام العشرة الأخيرة، وتولى فيها تدريب طلائع الجيش لموسمين متتاليين ثم اتحاد الشرطة لـ3 مواسم قدم فيها عروضًا قوية وتواجد فى المربع الذهبى للدورى، وتولى تدريب المصرى البورسعيدى فى صيف 2011 ولكنه استقال مطلع عام 2012، وكان مرشحا لتدريب المنتخب الوطنى بعد رحيل حسن شحاتة فى يونيو 2011 ولكن المفاوضات لم تكتمل مع اتحاد كرة القدم.

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ولد طلعت يوسف فى الإسكندرية فى 21 يناير 1955، ويعتبر من اللاعبين البارزين فى تاريخ الاتحاد وساهم مع الفريق فى الفوز ببطولة كأس مصر عام 1976 عندما أحرز هدفًا شهيرًا فى نهائى البطولة فى مرمى النادى الأهلى ليفوز الاتحاد باللقب ويلقبونه فى مصر بمورينهو المصرى نسبة إلى المدرب البرتغالى الشهير.

وطوال مسيرته التدريبيه قاد طلعت أندية الإتحاد السكندري والكروم وبلدية المحلة وطلائع الجيش وإتحاد الشرطة والمصري وتليفونات بني سويف وبتروجيت وسموحة ومصر للمقاصة و تخللها تدريب اهلى طرابلس الليبى .

و عن 412 مباراة بالدورى الممتاز المصرى حقق 147 فوز و 133 تعادل و132 هزيمة وسجل 393 هدف مقابل 379 .