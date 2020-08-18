حرس الحدود يزيد من أوجاع طنطا بهدف من "النيران الصديقة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره طنطا بهدف نظيف احرزه محمد أشرف حارس مرمى طنطا فى مرماه فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد الهدف نجح فريق طنطا فى السيطرة على مجريات اللقاء وتهديد مرمى الحرس عن طريق إسلام فؤاد وجون إيفرى لكن تالق أحمد السعدنى حارس الحدود حال دون تعديل النتيجة ، فيما جاءت احداث الشوط الثانى على عكس المتوقع حيث حاول فريق حرس الحدود الضغط لاحراز هدف الاطمئنان، وكاد ان يحصل على ركلة جزاء ولكن تقنية الفيديو الغت قرار محمد الحنفى حكم المباراة، وتنتهي المباراة بهدف نظيف لحرس الحدود. وجاء تشكيل فريق طنطا كالتالي : حراسة المرمى: محمد أشرف. خط الدفاع: سالم صافي، محمد الشاذلي، سليمان عبدربه وإيهاب سمير. خط الوسط: محمد أسعد، حسام غالى، وليد عادل، جون أوفيري، وأحمد عادل. الهجوم: إسلام فؤاد. Advertisements فيما أعلن محمد حليم المدير الفنى لحرس الحدود تشكيل فريقه والذي يتكون من: حراسة المرمى: أحمد السعدني. خط الدفاع: حسن مجدي، محمد محمود الشبيني، محمد عبالفتاح تاحا وعمرو الحلواني. خط الوسط: عبدالله جمعة عواض، أحمد فتحي فيليكس، مصطفى جمال، إبراهيما كونيه ومحمد عبداللطيف جريندو. الهجوم: توني لوكاسا. ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى.

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