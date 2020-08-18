شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم على طنطا بهدف عكسى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حرس الحدود على نظيره المصرى بهدف نظيف فى الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب برج العرب.. وجاء الهدف فى الدقيقة 7 من عمر اللقاء من خطأ ساذج لحارس مرمى طنطا محمد اشرف، وبعد الهدف نجح فريق طنطا فى السيطرة على مجريات اللقاء وتهديد مرمى الحرس عن طريق اسلام فؤاد وجون ايفرى لكن تالق أحمد السعدنى حارس الحدود حال دون تعديل النتيجة.

وجاء تشكيل فريق طنطا كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: سالم صافي، محمد الشاذلي، سليمان عبدربه وإيهاب سمير.

خط الوسط: محمد أسعد، حسام غالي، وليد عادل، جون أوفيري، وأحمد عادل.

الهجوم: إسلام فؤاد.

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فيما أعلن محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه والذي يتكون من:

حراسة المرمى: أحمد السعدني.

خط الدفاع: حسن مجدي، محمد محمود الشبيني، محمد عبالفتاح تاحا وعمرو الحلواني.

خط الوسط: عبدالله جمعة عواض، أحمد فتحي فيليكس، مصطفى جمال، إبراهيما كونيه ومحمد عبداللطيف جريندو.

الهجوم: توني لوكاسا.

ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لمحمد صلاح مديراً فنياً لطنطا عقب توليه المسئولية بعد رحيل أيمن المزين بعد الخسارة من بيراميدز ويسعى صلاح لتعديل وضع أبناء السيد البدوى في جدول الدوري للنجاة من دوامة الهبوط ، في المقابل يسعى محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود لتحقيق أول فوز له مع الفريق للتقدم في سباق مراكز المسابقة.